One Direction trionfano ai Teen Choice Awards

foto Ap/Lapresse Correlati Teen Choice Awards 2013, pioggia di stelle

One Direction, energia dal vivo 10:27 - La notte dei Teen Choice Awards 2013 è stata dominata dagli One Direction, che hanno inaugurato la serata con il loro ultimo singolo "Best Song Ever". La band inglese ha sbaragliato la concorrenza conquistando il titolo di miglior band, miglior singolo di una band, miglior canzone d'amore e miglior tour estivo. Premiati anche Justin Bieber (miglior artista maschile) e Demi Lovato (miglior artista femminile). - La notte deiè stata dominata dagli, che hanno inaugurato la serata con il loro ultimo singolo "Best Song Ever". La band inglese ha sbaragliato la concorrenza conquistando il titolo di miglior band, miglior singolo di una band, miglior canzone d'amore e miglior tour estivo. Premiati anche(miglior artista maschile) e(miglior artista femminile).

Per quanto riguarda il grande schermo, il pubblico più giovane ha salutato con tutti gli onori la saga di "Twilight". L'ultimo capitolo "Breaking Dawn – Parte 2" ha infatti fatto incetta di premi (7 in totale ) imponendosi nelle categorie più importanti come: miglior film romantico, miglior film fantasy/fantascientifico, miglior attrice (Kristen Stewart) e miglior attore (Robert Pattinson).



A tenere banco nella sezione dedicata alla televisione il cast di "Glee", premiato come miglior comedy. Protagonista indiscussa della serata Lea Michele (miglior attrice), che ha ringraziato commossa la platea e ha dedicato il premio al fidanzato scomparso Cory Monteith. Trionfo anche per la serie dell'ABC Family "Pretty Little Liars", vincitrice del prestigioso titolo di miglior serie drammatica.