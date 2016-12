Amanda Seyfried, una Lovelace perfetta

09:23 - Si alza il velo, è proprio il caso di dirlo, sul tanto atteso "Lovelace", film sulla vita della pornostar Linda Lovelace. Uscito nelle sale americane il 9 agosto, iniziano a circolare le prime immagini, soprattutto quelle che più suscitavano curiosità, ovvero i nudi di Amanda Seyfried. Nudi che si limitano a generosi topless che mettono in evidenza una notevole somiglianza con la protagonista di "Gola profonda".

Alla fine sembrerebbe che la scelta dei produttori sia stata quella giusta. Rispetto alle idee iniziali, Kate Hudson prima e Olivia Wilde poi, la Seyfried si avvicina decisamente di più alla Lovelace, in particolare proprio nella procacità fisica.



Il film è stato presentato al Sundance Festival a gennaio e poi a Berlino e ora è uscito ufficialmente. Ancora non si sa nulla circa una sua distribuzione in Italia. E' comunque una produzione importante, con un budget da 10 milioni di dollari e un cast ricco di nomi di peso. Oltre alla Seyfried ci sono Sharon Stone, Peter Sarsgaard, Juno Temple, James Franco, Adam Brody, Chris Noth, Eric Roberts e Chloe Sevigny. Ironia della sorte, la Sevigny è diventata nota per aver recitato in "The Brown Bunny" una scena di sesso orale non simulato. Forse la perfetta Lovelace sarebbe stata lei...