Anche Silvio Orlando al Festival di Locarno

- E' nel pieno della sua attività e sforna ogni giorno pellicole id altissima qualità. Fino al 17 agosto prosegue a Locarno la 66ma edizione del celebre Film festival. 20 titoli in concorso tra cui "Sangue" di Pippo Delbono e proiettato in Piazza Grande il thriller noir di Bruno Oliviero "La variabile umana" con Silvio Orlando, in uscita nelle sale il 29 agosto.

Un Festival ricco, più che ricco, che ha premiato quest'anno il nostro attore e registacon il prestigiosissimo Pardo alla Carriera per i 25 anni di attività e per gli imminenti 60 anni (che compirà il 18 agosto).In concorso nelle 10 grandi giornate di cinema alcuni autori che erano attesi a Cannes 2013. tra cui i nuovi, ed un tris di registi orientali di tutto rispetto,Tra i film in competizione, oltre al nostrocon "Sangue" anche tanti i documentari tra cui la nuova opera diMolte le opere prime 14 su 16 titoli selezionati per la sezione Cineasti del presente, dedicata alle opere prime e seconde. In Piazza Grande invece, davanti alle 8000 mila persone che la piazza può contenere, sullo schermo gigante tra i più grandi del mondo, si sono succeduti, nel noir di, ma anche l’action "Cani sciolti - 2 Guns" dir con, "Questione di tempo (About time)", terzo film die "Blue Ruin", il thriller diacclamato all’ultimo Festival di Cannes. E ancora "Gloria" dipluripremiato a Berlino 2013 e "Mr. Morgan’s Last Love" conPer il Fuori concorso 34 lunghi e corti, compresi i 4 episodi che compongono la seconda serie di "Death Row" di(Pardo d’onore 2013) ed un Focus dedicato alla Siria, in cui saranno mostrati film inediti e censurati, e opere coraggiose realizzate spesso in condizioni difficili.

Insomma ce n'è per tutti i gusti e tutte le esigenze in onore della settima arte, fiore all'occhiello della cultura internazionale.