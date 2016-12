Matt Damon: "Nervoso sul set per la dieta"

12:50 - Matt Damon sul set del film "Elysium" era sempre scontroso a causa della dieta e del duro allenamento per mantenersi in forma. L'attore 42enne si è sottoposto a un duro regime di fitness seguendo anche una dieta rigorosa in modo da arrivare alla giusta forma fisica per il film. Ma lo scotto da pagare è stata l'irascibilità e ammette di essere stato inavvicinabile per tutta la durata della riprese.

Damon ha raccontato a "Us Weekly" che il suo umore era mutato: "Per tutta la durata delle riprese sono stato a dieta, credo di essere stato sempre zitto e sulle mie per tutto il film". Poi ha sottolineato che "non era neanche così estrema come le diete che fatte in passato ma alla mia età ho voglia di mangiare quello che voglio. Penso di essere diventato un ghiottone, mi piace mangiare e mi piace bere".



Matt che cresce quattro figlie (Alexia 14 anni, Isabella 6, Gia 4 e Stella 2), con la moglie Luciana Barroso ha rivelato che sua moglie non si preoccupa se cambia forma fisica da film a film perché svela "Lei ama il cambiamento, credo che mia moglie ami la varietà. Quando ho fatto The Informant ho messo su 40 chili. Ed era il tipo di personaggio in cui mi sentivo più comodo".