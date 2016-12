Laura Pausini ritorna con un tour mondiale

foto Ufficio stampa Correlati Laura Pausini splendida mamma

Laura Pausini di nuovo sul palco 13:14 - Dopo essere diventata mamma, Laura Pausini si prepara ad un ritorno in grande stile. La cantante ha infatti annunciato l'uscita per il prossimo novembre un Greatest Hits e tour mondiale che partirà ad inizio dicembre. Intanto il prossimo 20 ottobre è in programma l' "Anniversary Party", l'evento organizzato dal suo fan club. " Laura canterà live le 8 canzoni del suo primo album. Insieme a lei, potranno cantare 8 fortunatissimi iscritti ".

Su Facebook la Pausini ha annunciato la doppia sorpresa che ha preparato per il suo pubblico: "1993 – 2013: dopo 20 anni costellati di successi e una carriera incomparabile, Laura Pausini torna quest'anno con un doppio regalo per i suoi fan. E' atteso per novembre un GREATEST HITS che raccoglie i brani più famosi della carriera, alcuni duetti internazionali, collaborazioni esclusive e alcune speciali tracce inedite".



"L'8 dicembre partirà dal Palalottomatica di Roma il nuovo tour mondiale prodotto e organizzato da F&P Group, che porterà la Pausini ad esibirsi nelle venues più prestigiose di tutto il globo: durante ognuna delle 20 tappe previste al momento, la cantante presenterà solo i suoi successi più importanti, numeri uno in tutti i paesi che l'hanno consacrata come la voce italiana più amata nel mondo".