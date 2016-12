Emma, relax al mare godendosi il successo

18:44

- In qualche modo è l'estate di Emma Marrone. Su più fronti. Oltre a essere una delle regine del gossip per la sua storia con Marco Bocci, Emma si gode i successi del suo album "Schiena" che, a 17 settimane dall'uscita, staziona stabilmente nella top 5 della classifica. E in attesa del prossimo impegno live, con il concertone finale alla "Notte della Taranta", si gode un po' di sole in barca al largo di Capri.