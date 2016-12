Mostra Venezia, la principessa Leila in giuria

foto Ap/Lapresse Correlati Venezia, una Mostra con i mostri sacri

Amelio, Dante e Rosi alla conquista del Lido 10:21 - Ci sarà anche Carrie Fisher, la celebre principessa Leila di "Guerre Stellari", in giuria alla prossima Mostra del cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre). E' stato completato anche il programma con "Une promesse" di Patrice Leconte (Fuori Concorso) e quattro nuovi titoli; il regista Amat Escalante farà invece parte della giuria Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis".

Si sta lentamente componendo il puzzle della 70.ma edizione della Mostra del cinema con gli ultimi dettagli. Il secondo film d'apertura della serata inaugurale sarà il film collettivo "Venezia 70 - Future Reloaded", composto dai settanta cortometraggi di 60-90 secondi realizzati da altrettanti registi di tutto il mondo per celebrare il 70.mo anniversario della manifestazione: verrà proiettato il 28 agosto in Sala Grande alle 22, dopo "Gravity" di Alfonso Cuaron.



"Une promesse", presentato in prima mondiale e tratto da un racconto di Stefan Zweig, è ambientato in Germania nel periodo precedente la prima guerra mondiale e racconta di una donna che si innamora del giovane collaboratore del marito, un ricco e potente industriale.