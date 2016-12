Katy Perry, leonessa del pop con "Roar"

Insomma Katy non è più una gattina pronta a fare le fusa e. Per il debutto di "Prism", previsto per il prossimo 22 ottobre, affila gli artigli visto che dovrà vedersela con il ritorno in campo di regine del pop del calibro di Beyoncé, Lady Gaga e Britney Spears "Roar" si preanuncia un lavoro decisamente diverso rispetto agli album precedenti ("One of the Boys" e "Teenage Dream") e segna. La cantante ha infatti deciso di dire addio alle atmosfere fiabesche e colorate che l'hanno contraddistinta finora, per fare spazio ad un'artista più matura ed adulta.