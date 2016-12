foto Ap/Lapresse

- L'attrice americana Karen Black, divenuta una star grazie al suo ruolo di coprotagonista del film cult "Easy Rider" e vincitrice di un Golden Globe per la sua performance in "Cinque pezzi facili", è morta in California a 74 anni in seguito a un cancro. A darne notizia il marito, dalla sua pagina Fb: "E' con grande tristezza che vi annuncio che la mia sposa e la mia migliore amica, Karen Black, è morta qualche minuto fa".