Buzzanca, un collega: "Fulmine a ciel sereno"

Lando Buzzanca tenta il suicidio: non è grave Ma il fratello smentisce: "Un colpo di calore" 14:37 - E' ancora giallo su quanto accaduto all'attore Lando Buzzanca mercoledì mattina. Secondo alcune fonti ricoverato per un tentativo di suicidio, smentito però dal fratello e dal figlio dell'attore, che hanno parlato di "un colpo di calore". Intanto un collega che stava girando con Buzzanca una fiction nei giorni scorsi, ha spiegato che il giorno prima l'attore appariva "il solito compagno di lavoro buontempone e allegro di sempre. Solo un po' stanco".

Da qualunque parti la si guardi la vicenda comunque presenta più di una stranezza. I testimoni che assicurano di aver visto le vene dei polsi dell'attore tagliate, i parenti che parlano invece di tutt'altro, addirittura un colpo di calore. E in tutto questo l'attore non ha ancora avuto modo di parlare personalmente ma nemmeno si sono espressi i medici dell'ospedale dove è stato ricoverato. Insomma, la nebbia sul caso è ancora fitta.



Intanto ha parlato Marco Falaguasta, protagonista nei panni del giovane commissario Maccari, è l'attore che è stato più a stretto contatto con Buzzanca da quando sono iniziate le riprese, una quindicina di giorni fa. "Il personaggio di Lando, Basilio, è come un padre per Maccari. E' un uomo che ha scontato con il carcere il suo desiderio di vendetta e fa di tutto perché le altre persone non commettano i suoi stessi errori. I nostri personaggi sono molto legati sul set ed inevitabilmente si crea un legame di confidenze e amicizia anche nella vita. Proprio ieri - racconta Falaguasta - abbiamo trascorso molto tempo insieme, tra un ciak e l'altro, perché due stuntmen hanno girato al nostro posto".



Buzzanca appariva turbato? ''No, assolutamente - risponde l'attore - Lando era contento dell'apporto alla sceneggiatura dato dal nuovo regista, Oldoini. Proprio ieri parlavamo di questo, della cura della scrittura di questa serie, dal punto di vista narrativo, più bella della prima e più ricca di colpi di scena''. Il figlio, Massimililano Buzzanca, ha scritto oggi su Facebook che il padre era 'contrariato' perché, a pochi giorni dal ciak, "gli avevano cambiato i copioni". Ma Falaguasta fa fatica a credere che una cosa del genere possa spingere un professionista a tentare il suicidio. "Martedì faceva battute, era il solito compagno di lavoro buontempone e allegro di sempre. Solo un po' stanco, certo, ma grazie, sfido chiunque a lavorare tanto con questo caldo". A proposito dei cambi di copione, l'attore spiega: "Ci sono state revisioni di sceneggiatura nella norma, ma un fuoriclasse stento a credere che si possa lasciare impressionare da questo. Tra colleghi si parla. Con me non ha mai fatto cenno a questa cosa come problema. Poi non so quello che si puo' dire tra le mura domestiche". Oggi al Villaggio Olimpico le riprese in esterno sono andate avanti. "Abbiamo girato tutti piani in cui Lando non c'era. Eravamo tutti molto frastornati, dispiaciuti. Quando ti arriva una notizia di questa delicatezza, di cui non conosci i contorni e l'ambito, c'è un clima di smarrimento".



Si è parlato anche di un biglietto scritto da Buzzanca, legato alla delusione per una mancata scrittura. "Mi aveva parlato di un progetto che aveva affidato ad un produttore - conclude Marco Falaguasta - ma di questo non so altro".