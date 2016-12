Lady Gaga si "ricarica" con Marina Abramovic

10:09 - Urla monotone, vestiti esclusivamente bianchi, passeggiate nuda nei boschi con gli occhi bendati. Questo e molto altro fa parte dell'Abramovic Method, il "metodo" di riequilibrio energetico messo a punto dall'artista serba Marina Abramovic e al quale ora si affida Lady Gaga. La popstar si prepara anche così alle fatiche del lancio del suo nuovo album, "Artpop".

Negli ultimi tempi le due artiste sembrano aver intrecciato una collaborazione decisamente stretta. A luglio avevano dato vita a una performance comune per un evento di beneficenza, mentre solo qualche giorno fa Lady Gaga ha partecipato a un reading-maratona (otto ore) del romanzo di fantascienza "Solaris".



Il clip è stato girato dal Marina Abramovic Institute come promo per la fondazione artistica e culturale creata dall'artista serba nella cittadina di Hudson presso lo stato di New York negli Stati Uniti. In questi giorni la fondazione sta infatti cercando finanziamenti privati sul sito di crowdfunding Kickstarter per completare il progetto ideato fra gli altri dall'archi-star olandese Rem Koolhas: le donazioni al momento raggiungono oltre duecentomila dollari dei seicentomila ricercati.



Tra una polemica con la Russia, un post su Twitter e gli ultimi ritocchi all'album, la cantante newyorchese si prepara così al lancio del primo singolo dal nuovo album, che sarà diffuso il 19 agosto.