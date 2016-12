Pubblicato il trailer del film "Diana"

foto Da video Correlati Le prime immagini del film su Lady Diana 15:25 - Non si conosce ancora la data di proiezione nelle sale, ma il film "Diana" diretto da Oliver Hirschbiegel, fa già parlare. Il trailer sulla nuova pellicola dedicata alla principessa triste dà un assaggio dell'interpretazione di Naomi Watts che in molti hanno già definito da Oscar. Focus della narrazione cinematografica è la relazione di Diana Spencer con il dottor Hasnat Khan, "l'amore della sua vita". - Non si conosce ancora la data di proiezione nelle sale, ma il filmdiretto da, fa già parlare. Il trailer sulla nuova pellicola dedicata alla principessa triste dà un assaggio dell'interpretazione di Naomi Watts che in molti hanno già definito da Oscar. Focus della narrazione cinematografica è la relazione dicon il dottor, "l'amore della sua vita".

Il chirurgo sarà interpretato dalla ex star della serie "Lost", Naveen Andrews. La storia d'amore tra il medico e Lady D. non sarà l'unico tema affrontato. I paparazzi saranno una costante del film. Nel lato glamour della pioggia dei flash sui red carpet ma anche nell'aspetto morboso degli inseguimenti per strada. La vita della principessa, in bilico tra mondanità e impegno sociale, è interpretata magistralmente dalla Watts. Il sorriso timido sembra proprio lo stesso.