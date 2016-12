Harrison Ford dice sì a un altro Indiana Jones

13:26 - Un nuovo episodio di Indiana Jones? Mai dire mai. A 71 anni Harrison Ford ha ancora voglia di riprendere in mano la frusta e calzare il cappello per dare vita a un quinto capitolo della saga dell'archeologo de "I predatori dell'arca perduta". "Ho visto il personaggio crescere - ha detto al "Telegraph" - e sarebbe appropriato per lui tornare con un grande film che ne esalti la figura. Magari se fare tanti calci nel sedere come una volta...".

Tempo di nostalgia e di sguardi al passato per il divo hollywoodiano le cui quotazioni, a dire il vero, sono un po' in ribasso. Se qualche tempo fa si lamentava che l'industria del cinema non ha tanti ruoli da offrire a un attore della sua età, l'unica soluzione sembra guardarsi indietro per riprendere i personaggi che ne hanno decretato la popolarità.



Così se sembra ormai certa una sua partecipazione ai nuovi sequel della saga di "Guerre Stellari" per interpretare un Han Solo invecchiato, eccolo strizzare l'occhio anche a un nuovo Indiana Jones. Le speranze di Harrison Ford rischiano però di rimanere tali. I produttore George Lucas e Frank Marshall infatti, in recenti interviste, hanno giudicato il progetto se non impossibile molto lontano dal potersi realizzare. Non c'è al momento un soggetto forte sul quale impostare il film e tutto vorrebbero tranne ripetere l'esperienza del precedente "Indiana Jones e il teschio di cristallo", sbertucciato da gran parte della critica.