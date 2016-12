Bob Sinclair, nudo mozzafiato a 40 anni

foto Vanity Fair Correlati Bob Sinclair, nudo da capogiro 10:16 - A 44 anni Bob Sinclair mostra un fisico da urlo su "Vanity Fair", sfoggiando un nudo integrale da far girare la testa a qualunque donna. Lui - che in discoteca è sempre circondato da belle ragazze - confessa però di avere occhi solo per la moglie Ingrid, di cui è gelossissimo: "Potrei dire che dipende dalle mie origini siciliane ma la verità è che se ami non puoi non essere geloso: l'importante è non farlo vedere". - A 44 annimostra un fisico da urloda far girare la testa a qualunque donna. Lui - che in discoteca è sempre circondato da belle ragazze - confessa però didi cui è gelossissimo: "Potrei dire chema la verità è che se ami non puoi non essere geloso: l'importante è non farlo vedere".

Deejay affermato a livello internazionale, Sinclair sembra non avere i vizi: non beve, non fuma, cura l'alimentazione e resta lontano dagli scandali: "Mi piace essere sano: quello che sei dentro si riflette fuori. Come artista devo aver rispetto per chi paga il biglietto per vedermi. Mi tengo alla larga da droga e alcol, ho il terrore delle malattie e mi conosco: se mi piace una cosa tendo a farla in maniera compulsiva. Ma ho ben presenti le conseguenze del bere: mio padre era alcolista".



Neanche le giovani fanciulle che ronzano vicino alla consolle delle discoteca riescono a farlo cadere in tentazione: "Ho conosciuto mia moglie a 21 anni per strada a Parigi. Ho capito subito che era lei che aspettavo: questione di energia - racconta Sinclair - Ingrid è molto bella, la concorrenza non manca. Il segreto per batterla è coltivare quello che di noi piace all'altro. Ho commesso tanti errori nel matrimonio, ma sono sempre stato attento a non perdere quello che lei apprezza in me".