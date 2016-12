Giorgia, un'estate al lavoro in studio

foto Olycom Correlati Giorgia star all'Arena di Verona

C'è chi l'estate la passa in spiaggia sotto il sole e chi a lavorare. Giorgia appartiene a questa seconda categoria. La cantante è infatti in studio, a Milano, per registrare le voci per il nuovo disco in uscita a novembre. Si tratta della fase ultima di un lavoro ambizioso, dal respiro internazionale e in larga parte registrato negli Stati Uniti.

C'è grande attesa per questo lavoro che segue il fortunato "Dietro le apparenze", pubblicato nel 2011. La prima parte delle registrazioni è stata realizzata negli storici Sunset Sound di Hollywood, studi dove sono nati i dischi di grandi della musica come Led Zeppelin, Rolling Stones, Prince o, per venire ai giorni nostri, Pharrell Williams.



Il disco è stato suonato in presa diretta, con tutti i musicisti nella sala di ripresa. Per realizzarlo sono stati chiamati musicisti di primissimo livello come Gary Novak (batteria), Reggie Hamilton (basso), Michael Landau (chitarra) e Jeff Babko (pianoforte, rhodes, hammond B3 e tastiere).



La maggior parte dei brani è stata registrata da Csaba Petocz (fonico produttore di dischi storici come Cher, Metallica, LeAnn Rimes, Mark Knopfler, Korn e Ben Folds) presso lo studio 3, quello preferito da Prince e quello in cui ha registrato "Sign of the times" e molti dei suoi album successivi.



il produttore dell'album, Michele Canova, ha successivamente arrangiato ed editato le performance dei musicisti nel suo studio di Los Angeles all'interno del complesso Sunset Sound.