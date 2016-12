Robin Thicke: "La droga è il mio sostegno"

foto Ap/Lapresse Correlati Modelle nude per Robin Thicke

"Blurred Lines", il video visto da lei 11:38 - Un successo come quello di "Blurred Lines" porta con sé tanta pressione. Forse è per sopportarla che Robin Thicke si concede senza reticenze ai fumi della marijuana. E' lo stesso cantante a confessarlo candidamente. "Fumo. Ho speso almeno 500mila dollari in marijuana. Faccio tutto quello che non dovrei fare - ha detto al "Sun" -. La droga è il mio sostegno, la mia musa, il minore dei mali". - Un successo come quello di "Blurred Lines" porta con sé tanta pressione. Forse è per sopportarla che Robin Thicke si concede senza reticenze ai fumi della marijuana. E' lo stesso cantante a confessarlo candidamente. "Fumo. Ho speso almeno 500mila dollari in marijuana. Faccio tutto quello che non dovrei fare - ha detto al "Sun" -. La droga è il mio sostegno, la mia musa, il minore dei mali".

L'anno scorso Thicke era stato fermato dalla polizia nei pressi del Madison Square Park, a Manhattan, e all'interno del suo Suv era stato trovato un piccolo quantitativo di marijuana.



Niente rispetto a quello che racconta essere solito fumare. "Un mio amico ha un negozio - ha detto -, posso avere da lui erba usata per scopi medicinali. Quando sono a casa c'è una ciminiera che non si ferma mai". Tanto che anche sua moglie, Paula Patton, durante gli ultimi Bet Awards, non è apparsa completamente lucida. Ma Thicke ha minimizzato: "E' un'attrice... stava recitando...". Se lo dice lui...