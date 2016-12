Lady Gaga: "Il governo russo è criminale"

foto Twitter Correlati Lady Gaga senza veli per ArtPop

Lady Gaga dichiara guerra alla Russia, definendo il suo governo "criminale". La popstar risponde a muso duro al bando imposto alla "propaganda omosessuale" e alle accuse rivolte a lei a Madonna di aver suonato in Russia sprovviste di un visto ad hoc. "Russia perché non mi hai arrestato quando potevi? - ha twittato -. Forse perché non volevi dover rispondere al mondo?". E poi: "I gay russi non sono soli. Combatteremo per la vostra libertà".

L'accusa mossa alle due regine del pop si basa sul fatto che si sarebbero esibite avendo solo un visto turistico e non uno apposito per le attività commerciali, come sarebbe d'obbligo. La risposta della popstar, tra un tweet e l'altro di promozione del suo nuovo album in uscita a breve, è stata durissima e lascia intendere che sarà difficilissimo vederla esibirsi in Russia nel prossimo tour.



Ma dove la Germanotta non usa davvero mezzi termini è sulla questione omosessuale. Un tema, quest'ultimo, che ha fatto ipotizzare da più parti il possibile boicottaggio da parte degli Usa delle Olimpiadi invernali in programma a Sochi nel 2014, dopo che il ministro dello sport russo, Vitaly Mutko, ha precisato che la normativa che vieta la "propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali" nelle vicinanze di minori dovrà essere rispettata anche dagli atleti stranieri. Dimostrazioni d'affetto pubbliche da parte di gay, incluso il tenersi per mano o mostrare simboli come la bandiera arcobaleno, sono ora illegali: a chi viola la norma saranno imposte multe e anche periodi di carcere. Gli stranieri si trovano a far fronte alle stesse penalità, oltre che alla deportazione".



Proprio Madonna e Lady Gaga sono già state accusate nel 2012 dal politico russo Vitaly Milonov di aver promosso l'omosessualità presso i minori durante i loro show. Madonna, infatti, ha usato il suo spettacolo di Mosca per esprimere il proprio appoggio alle Pussy Riot, finite in carcere per commenti contro il presidente russo Vladimir Putin. Madonna si era spinta anche oltre: ''I gay qui e in tutto il mondo hanno gli stessi diritti". "Questa sera è casa mia Russia. E in casa mia si può essere gay" è la frase pronunciata invece da Lady Gaga durante il suo spettacolo lo scorso dicembre. Una frase che le è costata dure critiche: sempre Milonov, infatti, l'ha accusata di usare "la propria musica e le proprie canzoni per spingere i ragazzi di 12 anni a sostenere la comunità gay".