Vasco Rossi annuncia: "Morirò sul palco"

Vasco in forma per il tour 18:57 - Lo ripete due volte con il timbro graffiante che ha contraddistinto ogni suo successo: "Morirò sul palco, morirò sul palco". Sembra quasi una promessa quella che Vasco Rossi fa al direttore del Tgr Puglia, Attilio Romita, che lo ha intervistato mentre se la gode in totale relax a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Nella Puglia in cui veniva "fin da quando - ironizza Vasco - si chiamava Le Puglie". - Lo ripete due volte con il timbro graffiante che ha contraddistinto ogni suo successo: "". Sembra quasi una promessa quella chefa al direttore del Tgr Puglia, Attilio Romita, che lo ha intervistato mentre se la gode in totale relax a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Nella Puglia in cui veniva "fin da quando - ironizza Vasco - si chiamava Le Puglie".

Non poteva essere altrimenti per chi, come ha decretato la rivista "Rolling Stone", ha scritto la canzone rock italiana del secolo: "Siamo solo noi". "E' la sintesi perfetta del rock - ammette Vasco - che è ribellione e provocazione. Il concetto che c'è dentro è l'eterno scontro generazionale tra l'uomo vecchio e quello nuovo". Il titolo della canzone nasce dai rimproveri di sua madre che gli diceva sempre: Guarda i figli degli altri, sei solo te a essere così.



"A me è venuto in mente il titolo Siamo solo noi, generazione di sconvolti - svela il rocker, che aggiunge - Se dovessi riscriverlo oggi non cambierei neanche una vocale".



Infine, una riflessione sui giovani spesso accusati di non avere più valori: "Non è così. Hanno i loro valori e molte volte non accettano quelli vecchi e quindi si ribellano. Ma ne hanno sicuramente degli altri".