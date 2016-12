Lilo, nudi e sesso a tre per "The Canyons"

11:17 - Nudi integrali, scene sesso a tre e docce bollenti per Lindsay Lohan, che sul set di "The Canyons" si mostra come mamma l'ha fatta. Nel thriller erotico diretto da Paul Schrader interpreta Tara, la fidanzata attrice del giovane produttore cinematografico Christian (interpretato dall'ex pornoattore James Deen). Giunti a Los Angeles per sfondare, la coppia sarà pesto trascinata in un turbine di sesso e violenza.

"The Canyons" - uscito negli States lo scorso 2 agosto - attorno alla turbolenta relazione tra Tara (Lohan) una modella aspirante attrice, e Christian (Deen) un giovane produttore di film horror che la coinvolge nel suo ultimo progetto. Tutto sembra filare liscio ma presto Christian mostrerà il suo lato più oscuro e perverso.



Le cose si complicheranno quando nella vita della ragazza ricomparirà il suo ex, Ryan (Nolan Gerard Funk). Non ci vorrà molto prima che i due vengano trascinati in un gioco di violenza e follia architettato proprio da Christian.