Leona Lewis, sexy dominatrice fetish

Leona Lewis, party fetish a Parigi

Il ritorno di Leona Lewis 09:46 - Su Instagram Leona Lewis mette in mostra il suo lato più aggressivo e peccaminoso, seducendo in pose da dominatrice. Bustino di lattice rosa acceso che le fascia le curve perfette e collana con spuntoni per la cantante, che tiene a bada i suoi amici "schiavi" sventolando un frustino di pelle. Volata a Parigi per una serata al "Crazy Horse", Leona si è fatta tentare dalle trasgressioni francesi ed è diventata la vera "padrona" del party.

Accantonata per una notte la brava ragazza che è in lei, la Lewis ha sfoggiato il suo lato più hard, partecipando ad una festa di compleanno in stile fetish. "Fruste e catene" commenta maliziosa la cantante su Instagram, mentre posa strizzata in un bustino di lattice con a fianco il suo schiavo fedele, nascosto da una maschera sadomaso.