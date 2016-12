Miley Cyrus mezzanuda per videoclip

Ma cosa c'entra l'ex stellina Disney Miley con Big Sean? A spiegarlo è il rapper stesso: "Il personaggio di Miley nel video è una metafora per la gente, per far capire che si può evolvere in qualcosa di molto bello e l'immagine che brucia rappresenta una vecchia relazione da cui uscire bella come un fiore". Un chiaro riferimento, dunque, alle tante metamorfosi della Cyrus, passata con disinvoltura dal ruolo di teenager a quello di promessa sposa dal glamour hollywoodiano. Per approdare, single di ritorno, a un nuovo look bombastico e dagli accenti sadomaso.