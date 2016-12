Da "Inferno" a "50 sfumature", film da bestseller

foto Ufficio stampa 16:04 - Successi in libreria pronti a diventare dei blockbuster nelle sale cinematografiche. Il collegamento tra letteratura è cinema è da sempre florido e redditizio e non sembra arrestarsi. Dopo i successi de "Il codice Da Vinci" e "Angeli e demoni" Ron Howard è già al lavoro per "Inferno", in uscita nel 2015. Nel 2014 arriverà invece il tanto atteso "50 sfumature di grigio". Nei prossimi due anni nuovi progetti di Martin Scorsese, Angelina Jolie e Johnny Depp. - Successi in libreria pronti a diventare dei blockbuster nelle sale cinematografiche. Il collegamento tra letteratura è cinema è da sempre florido e redditizio e non sembra arrestarsi. Dopo i successi de "" e "" Ron Howard è già al lavoro per "", in uscita nel 2015. Nel 2014 arriverà invece il tanto atteso "". Nei prossimi due anni nuovi progetti di

E' fissata per il 18 dicembre 2015 infatti l'uscita di "Inferno", il film di Howard con Tom Hanks nei panni del professor Robert Langdon. Un progetto che si aggiunge alla lista sempre più lunga di film hollywoodiani ispirati a libri. Dopo "The wolf of Wall Street", nelle sale italiane a dicembre, dall'autobiografia del broker Jordan Belfort, Martin Scorsese inizierà a luglio 2014 le riprese di "Silence", con Andrew Garfield e Ken Watanabe, da "Silenzio" di Shusaku Endo, romanzo sul viaggio di due gesuiti nel Giappone del 17esimo secolo, dove il Cristianesimo era bandito. Sono nel pieno le riprese di Inherent vice, il noir di Paul Thomas Anderson, tratto da Vizio di forma di Thomas Pynchon, incentrato su un detective tossicodipendente (interpretato da Joaquin Phoenix) alla ricerca, nella Los Angeles d'inizio Anni 70, della sua ex ragazza scomparsa. Nel supercast, fra gli altri, anche Reese Witherspoon, Josh Brolin, Benicio Del Toro e Martin Short. Di "50 sfumature di grigio" si conoscono la data d'uscita, l'1 agosto 2014, e la regista, Sam Taylor Johnson, ma non ancora i protagonisti, nonostante una continua girandola di possibili candidati.



Sullo stesso filone arriverà "Paura di volare", dal libro cult di Erica Jong che dall'uscita 40 anni fa ha venduto oltre 27 milioni di copie. E' la storia di una moglie in crisi che vive una serie di avventure sessuali in Europa. La regista Laurie Collyer dovrebbe iniziare le riprese a fine anno. Angelina Jolie sta cercando il protagonista per il suo nuovo film da regista, "Unbroken" (uscita a Natale 2014), tratto da Unbroken: A World War II Story Of Survival, Resilience, And Redemption di Laura Hillenbrand, biografia di Louis Zamperini, membro della squadra olimpica Usa alle Olimpiadi di Berlino del 1936, finito durante la Seconda Guerra Mondiale in un campo di prigionia giapponese, dopo essere scampato all'abbattimento del suo aereo. Reese Witherspoon produce il thriller "Gone girl" di David Fincher, con Ben Affleck e Rosamund Pike, dal romanzo di Gillian Flynn (si sta preparando anche il film da un altro dei suoi romanzi, Dark places, ndr), su un marito accusato della sparizione della moglie. Leonardo DiCaprio vuole produrre e interpretare il film da "Satori" di Don Winslow, storia di un killer dalle straordinarie capacita' che durante la guerra in Corea viene assoldato dalla Cia. Johnny Depp vorrebbe che il suo prossimo film fosse "Mortdecai", mix di noir e commedia nera dal romanzo di Kyril Bonfiglioli, "The Great Mortdecai Moustache Mystery", su un ricco collezionista d'arte un po' furfante.



Helen Mirren dovrebbe interpretare un'eccentrica chef in The Hundred-Foot Journey di Lasse Hallstrom, dal romanzo di Richard C. Morais sulla rivalita' in una cittadina della Francia tra un nuovo ristorante indiano e un ristorante tre stelle Michelin. Anne Hathaway sarà protagonista e produttrice di "The Lifeboat", dal romanzo di Charlotte Rogan, sulle avventure di Grace, vedova ventenne, da poco risposatasi, che nel 1914 si ritrova su una scialuppa con altri naufraghi quando il piroscafo su cui è in viaggio con il nuovo marito affonda. Torneranno sul grande schermo anche Stephen King e Nicholas Sparks. Per King si sta lavorando a Horror Mercy, tratto da una storia della raccolta Scheletri, e al postapocalittico "L'ombra dello scorpione". Mentre del re delle storie romantiche Nicholas Sparks diventerà film, con alla regia Michael Hoffman, anche il suo romanzo del 2011, "Il meglio di me". Fra le nuove saghe fantasy "young adult" c'è attesa per "Fallen", primo film, diretto da Scott Hicks, tratto dai libri di Lauren Kate tradotti in 30 lingue sull'amore 'dannato' fra un'umana e un angelo caduto. Senza dimenticare nuovi adattamenti dei classici: dal biblico Noah di Darren Aronofsky, quasi pronto, con Russell Crowe nei panni di Noè, a "Frankenstein", in una nuova versione diretta da Paul McGuigan, con James McAvoy e Daniel Radcliffe per i ruoli del dr. Frankenstein e del suo assistente Igor.