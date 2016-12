foto LaPresse

01:22

- "Io ho lavorato spesso con Fellini e noi del circo siamo artisti veri. Ma nessuno viene più a vederci. Perché ci umiliano così?". A chiederlo ai pochi presenti tra il pubblico al suo ultimo spettacolo a Cattolica (Rimini) è Nando Orfei, che si sfoga: "Non possiamo andare avanti così. A chi abbiamo fatto male?". Orfei da anni ha riconvertito il proprio spettacolo, che ora non vede più la presenza di animali, ma ciò non è servito a fermare il declino.