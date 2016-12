Miss Muretto di Alassio è Calina Pletosu

foto Ansa Correlati Miss Muretto, il defile delle finaliste

Calina, la nuova Miss Muretto di Alassio 16:32 - E' un'astigiana di 18 anni la nuova Miss Muretto di Alassio. Si chiama Calina Pletosu e già lo scorso anno aveva perso per un soffio fascia e corona della reginetta dell'estate alassina, arrivando seconda dietro a Beatrice Bertolino. "Per me è stato un sogno che finalmente si è avverato" ha commentato commossa la ragazza poco dopo l'elezione. - E' un'astigiana di 18 anni la nuova Miss Muretto di Alassio. Si chiama Calina Pletosu e già lo scorso anno aveva perso per un soffio fascia e corona della reginetta dell'estate alassina, arrivando seconda dietro a Beatrice Bertolino. "Per me è stato un sogno che finalmente si è avverato" ha commentato commossa la ragazza poco dopo l'elezione.

"Lo scorso anno ero arrivata in finale dietro a Beatrice - ha proseguito -, quest'anno ci ho riprovato e finalmente anch'io entro nell'albo d'oro delle Miss Muretto come altre ragazze diventate famose, Simona Ventura o Maria Teresa Ruta". E' stata proprio la vincitrice dell'anno scorso a cedere la coroncina alla nuova Miss, che è stata premiata anche dalla giuria della stampa.



Delle venti ragazze arrivate in finale, alla fine sulla passerella davanti al Caffe' Roma sono rimaste due piemontesi: Calina Pletosu e Arianna Viale, 17, di Boves (Cuneo).