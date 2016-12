foto Facebook Correlati Ornella Muti, shorts e bikini rosso

- Shorts e bikini rosso a balconcino in posa con i figli. Da tanto tempo non si vedevano foto così “private” di Ornella Muti, beccata in vacanza in Grecia all'Eagles Palace di Ouranoupoli, con il figlio Andrea e la figlia Naike. Forma perfetta per una Ornella sorridente e felice che posa anche con la tuta da sub addosso, pronto ad immergersi nelle acque cristalline.