Megan Fox in dolce attesa del secondo figlio

Megan Fox è incinta per la seconda volta, dopo aver dato alla luce appena 9 mesi fa il primogenito Nohan. Ad annunciare la gravidanza dell'attrice (attualmente impegnata sul set del reboot de Le Tartarughe Ninja), il "New York Post" che ha avuto la conferma dal suo portavoce Leslie Sloane Zelnick: "Posso confermare che Megan aspetta il suo secondo bambino dal marito Brian (Austin Green ndr.). Sono entrambi molto felici".

Fox e Green si sono sposati nel 2010 e hanno già un figlio di 9 mesi, Noah. La gravidanza è solo alle prime settimane e Megan voleva tenere nascosta la notizia perché non interferisse con il suo lavoro sul set.



La gioia della maternità ha però cambiato le prospettive di carriera della Fox, che dopo la nascita del primogenito ha ammesso: "Devo riconoscere che è una benedizione... le ultime soddisfazioni per me sono state insieme a mio figlio. Tutto quello che volevo nella mia intera vita era avere un bambino e adesso ce l'ho. E voglio averne altri, ecco dov'è il mio cuore".