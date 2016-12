Ke$ha shock: "Da piccola avevo una coda"

foto Olycom Correlati Ke$ha, panterona sul palco 10:30 - Eccentrica lo è sempre stata, ma Ke$ha stavolta ha sorpreso davvero tutti. La cantante è un vero animale da palcoscenico ma mai nessuno avrebbe immaginato che per un breve periodo della sua vita è stata una donna... con la coda! "Sono nata con una piccola coda che poi è stata tagliata subito dopo", ha confessato. - Eccentrica lo è sempre stata, mastavolta ha sorpreso davvero tutti. La cantante è un vero animale da palcoscenico ma mai nessuno avrebbe immaginato che per un breve periodo della sua vita è stata una donna... con la coda! "Sono nata con una piccola coda che poi è stata tagliata subito dopo", ha confessato.

La rivelazione è contenuta in una intervista al giornale Heat: "Sono nata con la coda. - ha spiegato la cantante -. Era una coda piccola e sottile, circa due centimetri, poi me l'hanno tagliata e rubata. E' successo quando ero piccola. Sono triste per quello che è successo". Insomma sulla schiena di Ke$ha c'era un piccolo osso sporgente che poi i genitori hanno pensato di far togliere prima che si sviluppasse e desse problemi di salute.