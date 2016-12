Kristen Stewart insulta un paparazzo

13:48 - Forse Kristen Stewart ha bisogno di andare un po' in vacanza. Perché nonostante sul red carpet ostenti serenità e sorrisi, lontano dai riflettori invece è molto nervosa. Tanto che qualche giorno fa, come dimostra il video pubblicato da Tmz, ha insultato un paparazzo che voleva semplicemente fotografarla fuori da un edificio a Los Angeles: "Tu non meriti di respirare la mia stessa aria, sei un pezzo di m...", gli ha urlato.

Poi l'attrice (adesso è impegnata a Guantanamo per il nuovo film "Camp X-Ray") si è nascosta dietro una cancellata, "difesa" dalla sua assistente. Il paparazzo ha quindi registrato la conversazione e le volgarità con il telefonino. Non si capisce perché Kristen non volesse essere immortalata in quella circostanza, di sicuro la cosa che l'ha fatta andare su tutte le furie è stata la domanda sul suo rapporto con Robert Pattinson. La Stewart ha risposto solo con insulti.