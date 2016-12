Correlati Penelope Cruz, debutto hot alla regia 17:55 - Penelope Cruz fa entrare il marito Javier Bardem in una villa piena di modelle ammiccanti e seminude per la campagna pubblicitaria della nuova linea di lingerie di "Agent Provocateur". fa entrare il maritoin una villa piena di modelle ammiccanti e seminude per la campagna pubblicitaria della nuova linea di lingerie di "Agent Provocateur".

L'attrice spagnola debutta dietro la macchina da presa con uno spot decisamente osè in cui ragazze in tacchi alti e autoreggenti si divertono maliziose tra di loro, improvvisando siparietti lesbo-chic. Tra la stuolo di bellissime anche la top-model Irina Shayk - (s)vestita da agente di polizia - e la stessa Cruz, che fa capolino con il pancione fasciata in un romantico baby-doll