Sesso sul set: non sempre è finzione...

foto Da video Correlati Sesso sul set, quando non è finzione 09:35 - Sesso al cinema. Pornografia esclusa, sempre di finzione si tratta. Ma sempre sempre? Leggende metropolitane o meno che siano, per svariate scene celebri si dice che sul set le cose siano andate un po' oltre la semplice recitazione. Da "Il postino suona sempre due volte" a "Orchidea selvaggia", passando per "Ultimo tango a Parigi" o "Antichrist", più che seguire il copione pare si sia recitato a soggetto...

Ci sono film dove la realtà degli atti è testimoniata dalla pellicola. Titoli di prima visione, non certo film destinati al mercato hard core, dove però il sesso non è stato simulato: da "Baise Moi" a "Il diavolo in corpo" di Bellocchio, da "Shortbus" a "Romance" o "Pola X". Più di un regista si è avventurato nel terreno minato del sesso realistico, con risultati altalenanti.



Ci sono invece i casi in cui si racconta che sul set si sia andati molto oltre rispetto a quello che si vede sullo schermo. Per esempio nell'infuocata scena tra Jack Nicholson e Jessica Lange ne "Il postino suona sempre due volte". Per "America 1929", uno dei primi film di Martin Scorsese, si narra addirittura che Barbara Hershey e David Carradine, all'epoca compagni nella vita, abbiano concepito loro figlio davanti alla macchina da presa. E in questo caso sono stati loro a rivelare l'assoluta non simulazione dell'atto: perché non credere loro?



Lars Von Trier è un culture del realismo e in "Antichrist" Willem Defoe e Charlotte Gainsbourg si esibiscono in un amplesso torrido e che poco lascia all'improvvisazione. Si è parlato di controfigure, di protesi, ma qualcun altro propende per la veridicità del rapporto. E che dire di Carrè Otis e Mickey Rourke, sul set di "Orchidea selvaggia"? Guardando alcune sequenze difficile capire come ci si possa essere fermati alla recitazione. Se così è stato, una recitazione da Oscar, bisogna ammetterlo. C'è poi il caso "Ultimo tango a Parigi". L'intimità tra Marlon Brando e Maria Schneider è tale che qualcuno ha dubitato che si trattasse di semplice finzione, leggenda che ha contribuito ad aumentare l'aura di scandalo attorno al film di Bertolucci.