I Modà regnano la classifica degli album

Seguono poi artisti italiani fino alla nona posizione, in ordine sparso, tra i giovani: Fedez con "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare" (quarto), ma anche Marco Mengoni con "#Prontoacorrere" (sesto) ed Emma con "Schiena" (settimo posto). Tra i Big Renato Zero con "Amo" (quinto), Gianna Nannini con l'ultimo "Inno" (ottava) ed Eros Ramazzotti con "Noi" (nono). Alla decima posizione fanno il loro ingresso i Depeche Mode con "Delta Machine", aprendo così le porte anche ai tanti artisti internazionali presenti in classifica.



E tra i singoli? E' Marco Mengoni a trionfare con il brano vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: "L'essenziale". Seguono Lykke Li con "I Follow Rivers", "Scream&Shout" di Will. I.Am con Britney Spears, i Daft Punk con "Get Lucky" e al quinto posto "Just Give Me A Reason" di P!nk. Insomma Mengoni è l'unico italiano presente nella cinquina per recuperare un altro esponente del nostor Paese bisogna scendere al dodicesimo posto per trovare Max Gazzè in "Sotto Casa".