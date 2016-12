Scamarcio: "Con la mia donna sono tenero"

foto LaPresse Correlati Scamarcio-Stone, che passione!

Sul set di "Il ragazzo d'oro" si innamora perdutamente di Sharon Stone, ma nella vita privata Riccardo Scamarcio ha occhi solo per la sua Valeria Golino. Compagni nella vita come sul set (hanno prodotto e diretto insieme "Miele"), la relazione va a gonfie vele da ormai sette anni. "Sono tenerissimo, non risparmio frasi d'amore alla donna che amo - ammette a "Diva e Donna" - Quando viaggio cerco mete di grande suggestione".

"Con Valeria stiamo insieme da molto tempo, il nostro è un rapporto sentimentale molto consolidato, che da qualche tempo ha assunto anche un risvolto professionale - racconta l'attore - Essere insieme nel privato e sul set non costituisce affatto un deterrente, anzi. In realtà siamo molto compatibili, forse perché il nostro lavoro è quasi come un 'gioco' al quale ci approcciamo con quella sana leggerezza che ci evita qualsiasi forma di contrasto e rivalità".



La Golino ha conquistato il suo cuore grazie alla semplicità e al look naturale, senza troppi eccessi: "La mia donna ideale deve indossare abiti morbidi, dai colori tenui. Scarpe con tacchi non altissimi, appena adornata da qualche bijoux e accessorio. Insomma deve rispecchiare l'opposto di un look aggressivo".