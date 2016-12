Alessandra Amoroso, baci hot col fidanzato

foto Novella 2000 Correlati Alessandra Amoroso, che luna di miele!

Amoroso tra amici e Antonacci 09:39 - Prova di luna di miele per Alessandra Amoroso e il fidanzato Luca De Salvatore. La cantante e il boyfriend non riescono a staccarsi un attimo e in vacanza nel Salento, come mostra "Novella 2000", si lasciano trasportare dalla passione tra baci hot e abbracci tenerissimi. Insieme sorseggiano un cocktail e poi fanno un pisolino. Una coppia perfetta. - Prova di luna di miele pere il fidanzato. La cantante e il boyfriend non riescono a staccarsi un attimo e in vacanza nel Salento, come mostra "Novella 2000", si lasciano trasportare dallatrae abbracci tenerissimi. Insieme sorseggiano un cocktail e poi fanno un pisolino. Una coppia perfetta.

Luca ha lasciato il lavoro di commesso per fare l'assistente personale di Alessandra, così i due stanno sempre insieme. D'altronde vivono la loro storia d'amore da due anni, anche se si conoscono da tempo. Andavano a scuola insieme e si frequentavano quando erano adolescenti. Poi si sono persi di vista per rincontrarsi anni dopo. E da allora la coppia non si è più separata. Pare che presto si sposeranno.