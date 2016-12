Lindsay Lohan lascia il rehab

foto LaPresse Correlati Lindsay Lohan è finalmente libera

Lindsay Lohan è sempre scandalosa

Lindsay Lohan in tribunale 09:15 - Adesso è finalmente libera. Per Lindsay Lohan si aprono le porte del rehab dove ha dovuto trascorrere tre mesi di "pena" dopo l'ennesimo incidente, per colpa dell'alcol. L'attrice è stata immortalata all'uscita del centro di Malibu con occhialoni scuri e super sorridente. Ricomincia dunque una nuova vita per la bad girl di Hollywood. Saprà stare lontana dai guai? - Adesso è finalmente. Persi aprono le porte deldove ha dovuto trascorrere tre mesi di "pena" dopo l'ennesimo incidente, per colpa dell'alcol. L'attrice è stata immortalata all'uscita del centro di Malibu con occhialoni scuri e super sorridente. Ricomincia dunque una nuova vita per la bad girl di Hollywood. Saprà stare lontana dai guai?

Lindsay resterà con un coach di sobrietà per qualche giorno, poi sarà sarà ospite in tv di Oprah Winfrey e racconterà i suoi problemi per ben due milioni di dollari. Non solo. La Lohan sarà sotto i riflettori anche come conduttrice di un episodio dello show "Chelsea Lately". Intanto la madre Dina assicura: "Sono felice perché si trasferirà a New York". Circondata dai familiari.