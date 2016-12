Paris Hilton: "Innamorata pazza di River"

foto Instagram Correlati Paris Hilton, 19 valige per Ibiza

Paris Hilton in topless 12:42 - Basta party selvaggi e spese folli. Paris Hilton ha messo la testa a posto: è un'imprenditrice di successo (44 boutique che portano il suo nome sparse in tutto il mondo) e una fidanzata fedele da quando, un anno fa, ha incontrato il modello spagnolo River Viiperi. "Ho subito pensato che fosse l'uomo più bello che avessi mai incontrato - ha confessato a "Chi" - E' una persona leale e dolce, mi sostiene e io mi affido a lui".

A fianco a River, Paris è maturata molto ha cambiato le sue priorità: "Quando ero adolescente uscivo ogni sera, adesso sono molto occupata con il lavoro e non ho tempo. Quando sono ad una festa è perchè mi pagano per andarci o per promuovere i miei prodotti".



Proprio in occasione di una di queste serate, l'ereditiera è volata ad Ibiza e per la permanenza nell'isola non ha voluto farsi mancare niente, portandosi dietro ben diciannove valigie. Su Instagram la Hilton ha pubblicato la foto dei bagagli commentando: "Finalmente ho finito di preparare le valigie per Ibiza. Pensate siano troppe?".