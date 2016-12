Johnny Depp: "Mi ritiro, forse, anzi no"

foto LaPresse Correlati Johnny Depp, bacio sulla bocca al presentatore 10:29 - Un divorzio alle spalle con Vanessa Paradis ma tanti film in cantiere tra cui il quinto capitolo della saga de "I pirati dei Caraibi". Johnny Depp però confessa di essere stanco e in un'intervista alla Bbc ha affermato che la fine della sua carriera "non è troppo lontana". Per tranquillizzare i suoi fan, Depp ha poi precisato che non pensa certo di lasciare n questo momento ma che a 50 anni inizia a riflettere sulla fine della propria carriera. - Un divorzio alle spalle conma tanti film in cantiere tra cui il quinto capitolo della saga de "".però confessa di essere stanco e in un'intervista alla Bbc ha affermato che la fine della sua carriera "non è troppo lontana". Per tranquillizzare i suoi fan, Depp ha poi precisato che non pensa certo di lasciare n questo momento ma che a 50 anni inizia a riflettere sulla fine della propria carriera.

"Ad un certo punto inizi a pensare e quando ti accorgi che in un anno i dialoghi che fai dopo aver letto un copione sono più di quelli che hai elaborato con la tua mente - ha raccontato l'attore - allora quella diventa una situazione folle per un essere umano". Fra i suoi desideri c'è prima di tutto quello di "cercare di condurre una vita più tranquilla". L'attore ha molti altri hobby ai quali potersi dedicare, a partire dalla musica ma anche la produzione di vino. E' molto probabile, secondo i tabloid britannici, che Depp farà meno film in futuro. Dunque sembra essere scongiurato, forse, al momento un ritiro dalle scene. E i fan tirano un sospiro di sollievo.