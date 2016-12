Randi Ingerman: "Rimasi sfigurata"

foto LaPresse Correlati Randi Ingerman, bellezza mozzafiato 09:25 - La vita di Randi Ingerman non è solo fatta di luci di uno studio tv, shooting fotografici e passerelle. La modella e attrice è stata segnata da due aborti, lutti in famiglia e un male misterioso che di tanto in tanto si affaccia e la fa svenire. Nel 2011 è successo e Randi, come racconta a Vanity Fair, ha sbattuto la testa su scrivania e pavimento: "Sono rimasta sfigurata". Poi la rinascita grazie al laser e ora il viso è più bello di prima. - La vita dinon è solo fatta di luci di uno studio tv, shooting fotografici e passerelle. La modella e attrice è stata segnata da due aborti, lutti in famiglia e un male misterioso che di tanto in tanto si affaccia e la fa svenire. Nel 2011 è successo e Randi, come racconta a Vanity Fair, ha sbattuto la testa su scrivania e pavimento: "Sono rimasta sfigurata". Poi la rinascita grazie al laser e ora il viso è più bello di prima.

"Nel 2011 ero a casa, al telefono con un'amica, quando sono svenuta. Cadendo ho battuto un lato della fronte sulla scrivania, l'altro sul pavimento (...) Stavano per buttare giù la porta quando mi sono svegliata, mi sono alzata e, sentendo battere all'ingresso, sono andata ad aprire. Sono tutti ammutoliti: ero sfigurata, mi si vedevano le ossa del cranio vicino all'occhio, ma io non lo sapevo. La mia amica mi ha coperto subito la faccia, al pronto soccorso mi hanno messo la colla per chiudermi alla meno peggio i tagli sopra gli occhi: avevano fretta, temevano un'emorragia cerebrale, volevano farmi la Tac. Quando mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio e ho pensato: Ok, non sono morta, ma devo vivere con questa faccia?".



Da qui la decisione di passare all'attacco: "Ho chiamato subito il mio amico chirurgo Walter Chiara che due giorni dopo mi ha operato, tolto la colla agli occhi e ricucito, Nei mesi successivi mi sono sottoposta a diversi trattamenti laser e sono tornata come prima".



Il mancamento del 2011 purtroppo non è stato il primo ma "una delle venti e passa crisi che ho avuto negli ultimi sei anni. La prima, nel 2006, durante 'La Fattoria', ma non mi accorsi subito di cosa era successo: quell'anno il reality era girato in Marocco, faceva molto caldo, ero stanca. Mi dissero che ero semplicemente svenuta e ci ho creduto. Assomigliano a crisi epilettiche - svenimento, occhi rovesciati, bava alla bocca - ma gli accertamenti medici escludono l'epilessia". L'incubo non è finito perché l'ultima crisi risale allo scorso 30 maggio, ma Randi non si abbatte e ha già pronti alcuni progetti da lanciare nei prossimi mesi, tra cui un profumo.