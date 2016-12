Aniston: "Il mio fidanzato mi ha rotto il piede"

foto Da video Correlati Aniston, strip scandalo per "We're the Millers"

08:52 - Incidente doloroso per Jennifer Aniston, che si è rotta il piede a causa del compagno Justin Theroux. "Non per dare addosso al mio dolce, dolce fidanzato ma ha dei piedi grossi e indossa sempre gli stivali - ha detto l'attrice a "E! News" - E' salito sul mio piede e mi ha rotto un dito". La coppia si è fidanzata ufficialmente nell'agosto del 2012. Il 12 settembre sbarca in Italia "We're The Millers" in cui Jennifer fa uno striptease audace.

Durante la promozione del film l'attrice si è già lanciata in un nuovo progetto. In questi giorni è infatti impegnata nel set di "Squirrels to the Nuts" dove, per esigenze di copione, ha abbandonato la sua famosa chioma liscia e lunga per un taglio più corto e sbarazzino.



E sul versante privato? Ancora non sono fissate le nozze con Justin Theroux perciò Jennifer dovrà aspettare ancora un po' prima di indossare l'abito bianco. E se i preparativi del matrimonio vanno un po' a rilento, tutt'altra piega ha invece preso la vita lavorativa.