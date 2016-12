Stone: "Le imperfezioni dell'età sono sensuali"

foto New You Correlati Sharon, 55enne sexy e intrigante

Sharon Stone-Riccardo Scamarcio, intesa sul set 12:46 - Per Sharon Stone il tempo sembra essersi fermato e alla soglia dei 55 anni sfoggia un fisico da ragazzina. Dopo aver baciato il nostro Riccardo Scamarcio sul set di "Un ragazzo d'oro" di Pupi Avati, la diva del cinema è volata ad Hollywood per confezionare un servizio fotografico da capogiro, firmato dal magazine "New You". Bella e sicura di sé la Stone seduce con le sue curve perfette e uno sguardo da perdere la testa.

Un corpo invidiabile, che non ha mai avuto bisogno dell'intervento del bisturi, come ammette l'attrice: "Non posso dire quanti dottori hanno cercato di vendermi un lifting, ma quando guardo le mie foto penso Ma cosa devono tirare?. Ci sono andata vicino ma, francamente, penso che nell'arte di invecchiare le imperfezioni siano sensuali".



In "Un ragazzo d'oro" Sharon Stone interpreta una editrice sensuale che fa perdere la testa Scamarcio, fidanzato nel film con Cristiana Capotondi. La presenza di Sharon nella Capitale ha attirato l'attenzione dei media e il set di Pupi Avati è stato preso d'assalto dai paparazzi e dai suoi fan.