Katy Perry, "Prism" è il titolo del nuovo disco

foto LaPresse Correlati Acqua e sapone con Britney 10:36 - La grande macchina promozionale di Katy Perry è già in movimento. La cantante, a tre anni di distanza da "Teenage Dream", è pronta per lanciare il nuovo disco che dovrebbe intitolarsi "Prism". Katy ha postato delle foto su Twitter di un tir con la scritta "Prism" e la data di uscita: il 22 ottobre. Poi c'è stato il tempo per recarsi sul red carpet per l'anteprima de "I Puffi 2", dove ha posato con Britney Spears. - La grande macchina promozionale diè già in movimento. La cantante, a tre anni di distanza da "", è pronta per lanciare il nuovo disco che dovrebbe intitolarsi "". Katy ha postato delle foto su Twitter di un tir con la scritta "Prism" e la data di uscita: il 22 ottobre. Poi c'è stato il tempo per recarsi sul red carpet per l'anteprima de "I Puffi 2", dove ha posato con

C'è grande attesa per la reginetta del pop che in questi anni ha dovuto superare il divorzio da Russell Brand per poi consolarsi, tra alti e bassi, con il cantautore americano John Mayer. Ma ora è giunto il momento della musica. Intanto Katy ha partecipato alla prima de "I Puffi 2" mostrandosi radiosa con un leggero trucco sul red carpet. Ha pure posato con Britney Spears, le due hanno sorriso ai fotografi ma saranno concorrenti nella sfida del mercato discografico natalizio.