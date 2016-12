Look etnico e abito dorato per la futura Diva

foto Tgcom24 Correlati Una vera Diva già da teen-ager

Ora è nuda e coperta d'oro 10:14 - Abbigliamento etnico e sguardo dolce. Beyoncé condivide con i fan sul suo profilo Tumblr uno scatto tenerissimo di lei da adolescente, quando i tour mondiali e il successo erano ancora lontani anni luce. Anche da giovanissima Queen B aveva già il look e il portamento di una vera diva: abito malizioso che lascia scoperta una spalla, turbante in tinta e lunghi pendagli colorati per impreziosire le orecchie. - Abbigliamento etnico e sguardo dolce.con i fan sul suo profilo Tumblr u, quando i tour mondiali e il successo erano ancora lontani anni luce. Anche da giovanissima: abito malizioso che lascia scoperta una spalla, turbante in tinta e lunghi pendagli colorati per impreziosire le orecchie.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quello scatto e ora la Signora Jay-Z è una donna completa, capace di conciliare gli impegni internazionali con il suo ruolo di moglie e mamma.



Intanto cresce l'attesa per il suo prossimo album, la cui uscita - prevista per il prossimo novembre - sembra destinata a slittare. A dare la notizia il collaboratore Ne-Yo, che a Billboard ha svelato: "Sto ancora lavorando al disco di Beyoncé, sto cercando di capire come vogliono che diventi. Beyoncé è il tipo di artista che non vedi finchè tutto non è pronto. Ma i suoi fan la amano, sapranno pazientare".