Backstreet Boys pronti a scaldare l'estate

"Backstreet Boys", idoli degli anni '90 09:31 - I Backstreet Boys pubblicano in Italia il nuovo album "In A World Like This", anticipato dal singolo omonimo. Per celebrare il loro 20esimo anniversario Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson hanno ricevuto come riconoscimento alla carriera, la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La band è pronta per il tour e presto verranno annunciate le date italiane. - Ipubblicano in Italia il nuovo album", anticipato dal singolo omonimo. Per celebrare il loro 20esimo anniversariohanno ricevuto come riconoscimento alla carriera, la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La band è pronta per il tour e presto verranno annunciate le date italiane.

"E' sempre il nostro obiettivo migliorare la nostra musica rispetto agli album precedenti - dichiara Nick - Tutti e cinque siamo decisi a creare album dove ogni brano può essere un singolo". A.J. aggiunge: "Vogliamo spingerci quanto più possibile. Vogliamo che i Backstreet Boys siano una band di assoluto riferimento in grado di alzare sempre il livello".



Il tour mondiale partirà il 2 agosto in America (Stati Uniti e in Canada), ma ha già avuto inizio in Cina con 6 date a fine maggio/giugno. Annunciate delle date in Giappone ad ottobre e si attende l’annuncio delle date europee.



Tracklist dell'album: 1. In A World Like This 2. Permanent Stain 3. Breathe 4. Madeleine 5. Show 'Em (What You're Made Of) 6. Make Believe 7. Try 8. Trust Me 9. Love Somebody 10. One Phone Call 11. Feels Like Home 12. Soldier