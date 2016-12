Miley si spoglia per una buona causa

09:25 - Nonostante l'aura da bad-girl, le notti folli e i look eccessivi, l'ex stellina Disney Miley Cyrus ha un cuore d'oro. La cantante ha infatti posato senza veli per la t-shirt della campagna "Protect the Skin You're In" di Marc Jacobs, a favore della ricerca sulle malattie della pelle. Su Twitter la Cyrus ha poi fornito tutte le indicazioni per l'acquisto delle magliette, per ora disponibile solo negli store degli Stati Uniti.

Miley ha voluto ricordare l'importanza di curare la propria pelle, invitando i suoi fan a proteggersi dai raggi solari: "Non indossate solo la maglietta per favore. Indossate anche la protezione solare e proteggete la vostra bellissima pelle".



La Cyrus non è la prima star che presta volto e corpo a "Protect the Skin You're In". Per il progetto hanno infatti posato nude attrici del calibro di Julianne Moore e Winona Ryder, la stella del burlesque Dita Von Teese e l'ex Spice Victoria Beckham. A scendere in campo anche le regine del catwalk come Bar Rafaeli e Naomi Campbell.