Addio a JJ Cale, leggenda del rock

Con il suo genio e la sua chitarra ha creato brani immortali come "Cocaine", che hanno fatto la fortuna di molti altri artisti, come Eric Clapton o Carlos Santana. JJ Cale è morto a 74 anni in un ospedale della California. Se ne va un'altra leggenda del rock.

JJ Cale ha scritto testi e musica di canzoni come "Cocaine" o "After Midnight", rese celebri dall'interpretazione di Slowhand. Sul suo sito, nel dare il triste annuncio della scomparsa, si invitano i fan ad aiutare i centri che danno rifugio agli animali, che JJ amava tanto: "E' questo il modo più giusto per ricordarlo".