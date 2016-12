Giffoni, è il giorno di Roberto Saviano

foto Ap/Lapresse 12:46 - Al Giffoni Experience è il giorno di Roberto Saviano. Lo scrittore incontra i giovani giurati del Festival e riceve il premio Truffaut. Non solo. In anteprima per i ragazzi le prime, attesissime, immagini di "Bling Ring" di Sofia Coppola, in sala dal 19 settembre da Lucky Red. Allo stadio "Troisi", invece, concerto-live di Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Insomma, una giornata davvero speciale. - Alè il giorno di. Lo scrittore incontra i giovani giurati del Festival e riceve il premio Truffaut. Non solo. In anteprima per i ragazzi le prime, attesissime, immagini di "Bling Ring" di, in sala dal 19 settembre da Lucky Red. Allo stadio "Troisi", invece, concerto-live die l'Orchestra Italiana. Insomma, una giornata davvero speciale.

E' grande attesa dunque per Saviano, il giornalista e scrittore italiano noto al grande pubblico per aver raccontato e denunciato la realtà economica, di territorio e d'impresa della Camorra e della criminalità organizzata in genere. Sotto stretta protezione dal 2006 per le minacce di morte da parte dei cartelli camorristici, lo scrittore ha scelto di essere ospite alla Cittadella del Cinema per rispondere alle domande dei ragazzi-giurati, molti dei quali provenienti da territori dove la Camorra è presente.