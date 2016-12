Carletto-Squalo, sfida di tormentoni

foto Tgcom24 12:23 - Sfida a colpi di tormentoni tra Squalo (Radio 105) e Carletto (RTL 102,5). I due speaker hanno infatti inciso un singolo per l'estate e adesso si è aperta la gara a chi avrà più successo. La battaglia è iniziata a suon di "views" e hashtag sui social, continuerà nelle radio, sulle spiagge e nei villaggi. Carletto in 7 giorni ha ottenuto più di 30 mila visualizzazioni, Squalo più di 500 mila. Chi vincerà? - Sfida a colpi di tormentoni tra(Radio 105) e(RTL 102,5). I due speaker hanno infatti inciso unper l'e e adesso si è aperta la gara a chi avrà più successo. La battaglia è iniziata a suon di "views" e hashtag sui social, continuerà nelle radio, sulle spiagge e nei villaggi. Carletto in 7 giorni ha ottenuto più di 30 mila visualizzazioni, Squalo più di 500 mila. Chi vincerà?

Il brano di Carletto si chiama "Il ventilatore", è uscito sia su Itunes che su Youtube e spopola già come colonna sonora per i balli di gruppo nei villaggi in giro per il mondo. Nel video ci sono anche Roberto Ciufoli e Angela Melillo che si sono messi in gioco. Parte dei proventi sarà destinato a una onlus che sarà scelta attraverso un sondaggio.



La canzone di Squalo si chiama "Il ballo dello squalo" è sia su Itunes che su Youtube e piace molto ai bambini che ogni mattina mandano i loro messaggi alla segreteria del programma radiofonico "Tutto esaurito". Nel video infatti sono i bambini i protagonisti che hanno ballato e cantato con lo speaker. Squalo devolverà tutto all'associazione "L'amico Charly". Una sfida, quindi, anche a colpi di beneficenza.