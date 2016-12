Lady Gaga, clip mentre si fa il piercing al naso

foto Instagram Correlati Lady Gaga mentre si fa piercing

Lady Gaga cambia volto per "Artpop" 10:53 - Lady Gaga non teme di svelare il suo lato più fragile e, condivide con i fan il momento in cui si fa il piercing al naso. Sdraiata sul lettino a testa in giù, la cantante si fa bucare con coraggio le narici dall'esperto del settore Steve Bennet. Subito dopo riappare insieme a lui in una foto, con lo sguardo un po' perso verso l'anellino che le penzola dal naso.

Lady Gaga, dopo un periodo di silenzio, è tornata sulla scena per promuovere il nuovo disco "Artpop". Per il suo terzo lavoro, che uscirà il prossimo 11 novembre, la mamma mostra ha deciso di cambiare puntando su un look più dark con lunghi capelli corvini e piercing al naso.



E' stata intanto confermata la sua presenza ai prossimi Mtv Video Music Awards, che si svolgeranno a Brooklyn il prossimo 25 agosto, e l'appuntamento è già carico di aspettative. Ogni volta che Gaga è salita su quel palco ha infatti stupito il pubblico con performance shock: dalla sanguinolenta esibizione di "Paparazzi" all'abito di carne, passando per l'impersonificazione del suo alter-ego maschile Jo Calderone nel 2011.