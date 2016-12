Giffoni, Bobulova: "Da vecchia? Sarò una fi.."

foto Splash News Correlati Barbora Bobulova regina al Giffoni

Barbora Bobulova, talento del cinema 10:36 - L'attrice slovacca Barbora Bobulova, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista per "Cuore Sacro", sarà al cinema in autunno con il film "Una piccola impresa meridionale" di Rocco Papaleo. Interpreta un'escort in pensione: "Io sarò una gran figa - scherza Barbora ospite al Giffoni Experience - Non mi spaventa la vecchiaia, anzi". - L'attrice slovacca, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista per "", sarà al cinema in autunno con il film" di. Interpreta un'escort in pensione: "Io sarò una gran figa - scherza Barbora ospite al- Non mi spaventa la vecchiaia, anzi".

Dopo aver interpretato Coco Chanel da giovane nell'omonima miniserie record d'ascolti in TV e aver lavorato con Sergio Castellitto in un'altra serie di grande successo quale "In Treatment", la Bobulova dice di non trovare piu' differenze tra il piccolo e il grande schermo, tanto che "un film visto da 8 persone è per me un lavoro sprecato, meglio la tv".



Poi l'attrice interviene sul tema, molto discusso in questi giorni, del femminicidio: "Sono anni che si lanciano appelli contro la violenza sulle donne ma non mi sembra che sia cambiato granché. Sono delusa, vorrei che governo e politica facessero qualcosa".



Infine sul tema dello ius soli dice "chi nasce in Italia da genitori stranieri, è italiano, trovo incredibile sia ancora tema di dibattito".