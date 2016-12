Mick Jagger compie 70 anni a tutto rock

foto Olycom Correlati Rolling Stones di nuovo sul palco per i 50 anni 13:07 - E' tutto pronto per la gran festa di compleanno del 26 luglio per Mick Jagger. Il leader dei Rolling Stones compie 70 anni e dopo aver chiuso il ciclo di concerti per festeggiare i 50 anni di una delle rock band più amate, ora è al lavoro con Martin Scorsese per una serie tv che racconta un manager discografico cocainomane e di successo alle prese con il mercato tra gli anni 70 e 80. Ma già si pensa ad un nuovo tour coi Rolling Stones. - E' tutto pronto per la gran festa di compleanno del 26 luglio per. Il leader deicompie 70 anni e dopo aver chiuso il ciclo di concerti per festeggiare i 50 anni di una delle rock band più amate, ora è al lavoro conper una serie tv che racconta un manager discografico cocainomane e di successo alle prese con il mercato tra gli anni 70 e 80. Ma già si pensa ad un nuovo tour coi Rolling Stones.

Jagger si è imposto non solo come musicista ma anche come sex symbol. Animato da una determinazione feroce e da un forte carisma, ha inventato la figura del cantante dalla sessualità sfrontata e ambigua. Parlano per lui amori leggendari come quello con Marianne Faithfull, i matrimoni con Bianca e Jerry Hall, le voci sul flirt con David Bowie, eccessi e trasgressioni Insieme al suo amico-nemico Keith Richards, per anni ha incarnato la faccia cattiva del rock'n'roll, quasi una diretta incarnazione di quella "Sympathy For The Devil" che, non per niente, è uno dei brani preferiti di Martin Scorsese.



Più volte ha provato a mettere in pista la carriera solista ma ha inanellato flop e delusioni. Anche come attore non è che le cose siano andate molto meglio. Dunque la musica rimane sempre il primo amore e dopo 50 anni tra le note e gli eccessi, Mick è rimasto sulla cresta dell'onda.