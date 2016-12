"Blurred Lines", parodia in salsa burlesque

09:34 - Il video di "Blurred Lines", nuovo singolo del cantante Robin Thicke, ha sollevato parecchie polemiche per la sua visione sessista dell'universo femminile. A riequilibrare le parti ci ha pensato il gruppo burlesque Mod Carousel che ha proposto una parodia travesti della clip. Non più donne-oggetto quindi, ma uomini schiavi pronti a trasformarsi in tavolini e ballare nudi per soddisfare i desideri delle loro padrone

Tacchi a spillo e trucco marcato per i ragazzi-oggetto del video, che "seducono" con sguardi ammiccanti e mosse hot. I Mod Carousel prendono così in giro le bambolone sexy che appaiono nel video di "Blurred Lines", ribaltando lo stereotipo maschilista che vuole la donna soggiogata alle volontà dell'uomo.